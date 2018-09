“Christmas in Vienna”-Konzert mit Eröd und Nafornita

"Christmas in Vienna" feiert 25-jähriges Jubiläum - © APA

Genau drei Monate vor Weihnachten gab es am Montag erste Details zum traditionellen “Christmas in Vienna”-Konzert, das heuer am 21. Dezember im Konzerthaus zum 25. Mal weihnachtliche Stimmung verbreitet. Mit den Wiener Sängerknaben, der Wiener Singakademie und dem ORF Radio Symphonieorchester treten als Solisten diesmal Valentina Nafornita, Angela Denoke, Dmitry Korchak und Adrian Eröd auf.