City Airport Train wegen gerissener Oberleitung evakuiert

Die Oberleitung blieb auf dem CAT liegen - © APA

Eine Zuggarnitur des City Airport Trains (CAT) mit rund 100 Personen an Bord ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering wegen einer gerissenen Oberleitung evakuiert worden. “Die Oberleitung blieb auf dem CAT liegen”, schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Außerdem entstand durch den Vorfall 500 Meter entfernt vom Bahnhof Zentralfriedhof ein Flurbrand an der Böschung neben den Gleisen.