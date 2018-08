CL-Play-off: Salzburg vor Geisterspiel in Belgrad

Marco Rose: "So ein Geisterspiel ist für niemanden schön." - © Red Bull / GEPA

Red Bull Salzburgs Erfolgscoach Marco Rose hat sich am Donnerstag erstmals dazu geäußert, dass das Champions-League-Play-off-Hinspiel am Dienstagabend in Belgrad vor leeren Rängen ausgetragen wird. “So ein Geisterspiel ist für niemanden schön, weder für die dort noch für uns. Für alle Beteiligten ist das eine sehr unangenehme Situation”, betonte der 41-jährige Deutsche. Übertragen wird das Hinspiel übrigens vom Streamingdienst DAZN.