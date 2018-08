CL-Quali im LIVETICKER: Salzburg gegen Tetovo

“Wenn man sie spielen lässt, werden sie gefährlich, lässt man sie allerdings nicht spielen, sind sie angreifbar und man hat Möglichkeiten”, erklärte Erfolgstrainer Marco Rose. “Die Mannschaft gibt Räume her, verteidigt allerdings sehr leidenschaftlich. Wir werden aber ähnlich unangenehm sein, wir fühlen uns bereit und haben uns auch dafür genug Selbstvertrauen erarbeitet”, stellte Rose klar.

Walke und Haidara fehlen Bullen

Auf welches Personal der Deutsche setzen wird, bleibt abzuwarten. Sicher nicht dabei ist Amadou Haidara, der seine Sperre nach der gelb-roten Karte im EL-Halbfinale gegen Olympique Marseille aus der Vorsaison mitschleppt. Auch Goalie Alexander Walke, der vor der Saison zum Europacup-Tormann auserkoren worden war, fehlt nach einem Muskelfaserriss im Hüftbereich.

Rose-Elf will in Champions League

Es ist übrigens das erste Europacup-Duell zwischen einem Club aus Österreich und Mazedonien. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag in Skopje. Löst Salzburg die Pflichtaufgabe Shkendija Tetevo, trifft Österreichs Serienmeister am 21./22. bzw. 28./29. August auf den Sieger des Duells zwischen Roter Stern Belgrad und Spartak Trnava. Das entscheidende Rückspiel würden die Bullen dann zu Hause bestreiten.

LIVETICKER: Salzburg vs. Tetovo -:- (-:-)

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer – X. Schlager, Samassekou, Wolf, Junuzovic – Yabo, Dabbur

Tetovo: Sachow – Bejtulai, Musliu, Adili, Murati – Alimi, Totre – Selmani, Emini, Stenio Jr. – Ibraimi

Tore: