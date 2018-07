CL-Quali: Red Bull Salzburg gegen Meister aus Mazedonien oder Moldau

Das Hinspiel geht am 7. oder 8. August in Salzburg, das Rückspiel am 14. August auswärts über die Bühne.

Shkendija und Tiraspol absolvieren davor ihre Duelle in der zweiten Qualifikations-Runde.

Steckbriefe von Salzburgs möglichen CL-Gegnern:

KF Shkendija Tetovo (Mazedonien):

Gegründet: 27. August 1979

Clubfarben: Rot-Schwarz

Stadion: Stadion Tetovo (Kapazität: 15.000 Zuschauer)

Trainer: Qatip Osmani (seit Juni 2017)

Website: http://www.kfshkendija.com/

Weg in die dritte Quali-Runde:

* 1. Quali-Runde: Shkendija – The New Saints (WAL) 5:0 (h), 0:4 (a)

* 2. Quali-Runde ausständig: Shkendija Tetovo – Sheriff Tiraspol

Größte Erfolge:

* Zweimal mazedonischer Meister (2011, 2018)

* Zweimal mazedonischer Cupsieger (2016, 2018)

FC Sheriff Tiraspol (Republik Moldau):

Gegründet: 4. April 1997

Clubfarben: Gelb-Schwarz

Stadion: Sheriff-Stadion (Kapazität: 13.000)

Trainer: Goran Sablic (CRO/seit Juni 2018)

Website: http://www.fc-sheriff.com/

Weg in die dritte Quali-Runde:

* 1. Quali-Runde: Sheriff – Torpedo Kutaisi (GEO) 1:2 (a), 3:0 (h)

* 2. Quali-Runde ausständig: Shkendija Tetovo – Sheriff Tiraspol

Größte Erfolge:

* 16-mal Meister der Republik Moldau (zuletzt 2018)

* Neunmal Cupsieger der Republik Moldau (zuletzt 2017)

