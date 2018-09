Ausgelassen feierten die Spieler mit ihren Fans - © APA (AFP)

Die Cleveland Browns haben nach 19 sieglosen Spielen in Serie in der National Football League (NFL) wieder einen vollen Erfolg gefeiert. Das Team aus Ohio besiegte am Donnerstag die New York Jets 21:17 (3:14). Für die Browns war es der erste Erfolg seit dem 24. Dezember 2016.