Cleveland nach 87:79-Sieg in Boston im NBA-Finale

LeBron James mit seinen Cleveland Cavaliers im Finale - © APA (AFP/Getty)

Die Cleveland Cavaliers stehen zum vierten Mal en suite im Endspiel der National Basketball Association (NBA). Der amtierende Vizemeister gewann am Sonntagabend beim NBA-Rekordchampion Boston Celtics 87:79 (39:43) und damit die “best of seven”-Serie 4:3. Matchwinner der Gäste war einmal mehr Superstar LeBron James, der 35 Punkte erzielte und zum achten Mal in Serie das NBA-Finale erreichte.