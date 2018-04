CO2-Ausstoß durch Schifffahrt soll bis 2050 halbiert werden

Transportschiffe blasen Dieselabgase in die Atmosphäre - © APA (AFP)

Die durch die internationale Schifffahrt verursachten CO2-Emissionen sollen bis 2050 halbiert werden. Auf dieses Ziel verständigten sich die Mitgliedstaaten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) am Freitag in London. Damit sei erstmals eine Strategie zur Verringerung von Treibhausgasen in der Schifffahrt verabschiedet worden.