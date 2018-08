Cobra-Einsatz in Abtenau

In Abtenau musste ein Cobra-Team anrücken. (SYMBOLBILD) - © APA

Mit einem Küchenmesser in der Hand klingelte Mittwochabend ein 25-Jähriger in Abtenau (Tennengau) an der Tür seines Nachbarn. Als einer der dort wohnenden Männer öffnete, bedrohte ihn sein Nachbar damit, seine gesamte Familie umzubringen. Das Einsatzkommando Cobra rückte an, so die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.