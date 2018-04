Conchita geht in die Offensive: “Ich bin HIV-positiv”

“Das ist für die Öffentlichkeit eigentlich irrelevant, aber ein Ex-Freund droht mir, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen”, schreibt Conchita in ihrem Statement, dessen Echtheit dem “Standard” bestätigt wurde. “Coming out ist besser als von Dritten geoutet zu werden. Ich hoffe, Mut zu machen und einen weiteren Schritt zu setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich durch ihr eigenes Verhalten oder aber unverschuldet mit HIV infiziert haben”, so die bärtige Kultfigur, hinter der der Sänger Tom Neuwirth steht.

HIV-positiv: Conchita in Behandlung

Sorgen müssten sich die Fans nicht machen, heißt es in dem Schreiben weiter: “Seit ich die Diagnose erhalten habe, bin ich in medizinischer Behandlung, und seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze. […] Es geht mir gesundheitlich gut, und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je.”

(APA)