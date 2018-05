Conchita Wurst singt bei Neueröffnung des Hotels Pitter

Während Ernst Piech fast seine gesamte Sammlung historischer Autos – unter anderem den legendären Austro Daimler Prinz Heinrich, BJ 1910, benannt nach dem automobilbegeisterten Bruder von Kaiser Wilhelm dem II – aus der Garage holte und vor dem Hotel seine Runden drehen ließ, wurde der moderne Konferenzsaal gleich mehrfach musikalisch genutzt. In Anlehnung an Marlene Dietrich, die in diesem Hotel früher oft abstieg, gab es eine perfekte Show ihres Doubels.

Standing ovations für Conchita

Höhepunkt schließlich das exklusive Konzert von Conchita, die bei ihrem Clubkonzert vor 300 Gästen die Besucher zu Standing ovations hinreißen konnte.



Conchita: “Toll, dass sich Ausflug nach Salzburg ausgegangen ist”

„Toll für mich, dass sich doch noch ein Ausflug nach Salzburg ausgegangen ist. Ich bin derzeit voll in den Proben für den Life-Ball nächste Woche. Deshalb kann ich auch den Life-Ball Ausflug am Freitag nach Salzburg nicht mitmachen“, so die Sängerin.

Premiere dabei für Besucher: Bevor das neue Album von Conchita – zusammen mit den Wiener Philharmoniker – Anfang Juli erscheint, machte sie eine Ausbildung zur Songwriterin. „Vieles was ich geschrieben habe schaffte es noch nicht auf das neue Album – aber ich traue es mir hier und heute zu präsentieren“.