Conte telefonierte mit Opfer von rassistischem Angriff

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat während seines Besuchs in Washington bei US-Präsidenten Donald Trump mit der farbigen Diskuswerferin Daisy Osakue telefoniert, die in der Nacht auf Montag in Moncalieri bei Turin zum Opfer einer rassistischen Attacke gefallen ist. Die in Italien geborene Athletin nigerianischer Herkunft war von Unbekannten mit Eiern beworfen und verletzt worden.