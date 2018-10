“Cook & Wine” erneut in Konkurs

Am Dienstag informierte der Kreditschutzverband von 1870 in einer Aussendung über die neuerliche Pleite. Ein aktueller Vermögensstatus liege zurzeit aber noch nicht vor. Bis 5. Dezember können Gläubiger ihre offenen Forderungen anmelden. Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Walter Aichinger bestellt. Das Lokal, das Restaurant und Kochschule vereint, hatte erst im Juni 2016 im früheren Posthof in der Kaigasse eröffnet. Zuvor führten die Betreiber “Cook & Wine” in der Bachstraße.