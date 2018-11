Copa-Libertadores-Final-Hinspiel Boca gegen River endete 2:2

Kein Sieger beim Hinspiel - © APA (AFP)

River Plate hat mit einem 2:2 im Final-Hinspiel der Copa Libertadores ein Unentschieden beim Erzrivalen Boca Juniors erreicht. Die Partie fand wegen starken Regens einen Tag später als zunächst vorgesehen statt. Die Entscheidung um den Titel als bestes südamerikanisches Team wird nun am 24. November in River Plates “Monumental”-Stadion in Buenos Aires ausgetragen.