Corbyn sieht “echtes Problem” mit Antisemitismus bei Labour

Labour-Parteichef Jeremy Corbyn äußerte sich zu Kritik - © APA (AFP)

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat ein “echtes Problem” mit Antisemitismus in seiner Partei eingeräumt. “Ich gebe zu, dass es ein echtes Problem gibt, an dessen Lösung Labour arbeitet”, schrieb der britische Oppositionsführer am Samstag in einem Beitrag für die Tageszeitung “Guardian”. Ihm wird seit Jahren vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen vorzugehen.