Zuletzt hatte die Moderatorin gemeinsam mit ProSiebenSat.1Puls4-Chef Markus Breitenecker das Buch “Change The Game”, in dem sie die aktuellen Entwicklungen der Medienwelt analysierte, veröffentlicht. Ihren letzten Fernsehauftritt vor der Auszeit wird Milborn am kommenden Mittwoch in der ersten Ausgabe der “Pro und Contra”-Sommerserie zum Thema Sexualität haben.

(APA)