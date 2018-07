Cosby soll zu “gewalttätigem Sexualtäter” erklärt werden

Die Titulierung soll regelmäßige Therapie ermöglichen - © APA (AFP)

Rund drei Monate nach der Verurteilung von Bill Cosby (81) wegen sexueller Nötigung will die Staatsanwaltschaft den US-Entertainer zum “gewalttätigen Sexualtäter” erklären lassen. Kevin Steele, Staatsanwalt in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania, beantragte am Dienstag eine entsprechende Gerichtsanhörung, wie US-Medien berichteten.