Countdown für EU-Gipfel in Salzburg läuft

In der Felsenreitschule wird gerade noch alles auf Hochglanz poliert, hunderte Stühle zurechtgestellt, Kabel verlegt, der Blumenschmuck arrangiert, und im Mozarteum, wo die europäischen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag konferieren werden, laufen ebenfalls die letzten Vorbereitungen für dieses politische und mediale Großereignis.

Spitzenkoch Döllerer serviert in Salzburg Kaiserschmarrn

„Die Gerichte fürs Mittagessen werden in einer Cateringküche höchst konzentriert und organisiert zubereitet. Die verwendeten Produkte stammen aus der Region, sind bio und saisonal. Der Hauptgang wird modern: Short Rib vom Rind, Ochsenherzparadeiser, Kukuruz und Bergwacholder. Als Nachtisch servieren wir ein klassisches österreichisches Gericht: Einen karamellisierten Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster“, verrät der Salzburger Spitzenkoch Andreas Döllerer.

Kärntens kleiner Mozart am Klavier

Bei dem EU-Arbeitstreffen werden neben kulinarischen Highlights auch kulturelle Akzente gesetzt. So wird etwa der elfjährige Elias Keller aus Weißenstein (Kärnten), jüngster Student an der Universität Mozarteum, Mozarts erste Klavierkomposition (Menuett und Trio KV 1) zum Besten geben. „Mir ist es eine große Ehre, dort im Festspielhaus vor all den vielen Gästen spielen zu dürfen“, so Elias Keller. Auf die Frage, in welchem EU-Land er am liebsten ein Konzert geben würde, kam von ihm spontan die Antwort Deutschland und Frankreich. „Mein Traum ist es, in den größten Musiksälen der Welt zu spielen“, erklärt das Ausnahmetalent.

Mehr als 1.000 Medienvertreter aus der ganzen Welt

Insgesamt werden zu diesem informellen EU-Treffen 28 Staats- und Regierungschefs, 31 Delegationen mit rund 250 Delegierten und mehr als 1.000 Medienvertreter aus der ganzen Welt in Salzburg erwartet. „Für Österreich ist das das größte diplomatische Treffen seit dem Wiener Kongress und für Salzburg eine große Ehre, dass es hier stattfindet“, betont Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).