Countdown zum Life Ball wird eingeläutet

Die Vorbereitungen laufen - © APA (Hochmuth)

In drei Tagen wird am Wiener Rathausplatz wieder das Lebensfest gefeiert. Zum 25. Mal geht der Life Ball über die Bühne. Mit einer Hommage an “Sound of Music” haben sich Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner angekündigt. Bereits am Donnerstag kommt Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegenzunehmen.