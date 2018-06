Crash auf B311 fordert mehrere Verletzte

Nach ersten Informationen dürften zwei Autos verunfallt sein. Eine Person mit schweren Verletzungen wurde mit dem Rettungshelikopter nach Schwarzach (Pongau) geflogen, gab Rot-Kreuz-Sprecherin Marie Schulz auf S24-Anfrage bekannt. Drei Verletzte wurden in das Tauernklinikum nach Zell am See (Pinzgau) gebracht, die anderen werden im Spital in St. Johann (Pongau) versorgt.

Auch ein zweites Auto war in den Crash verwickelt. /Rotes Kreuz Salzburg ©

Schwerer Crash auf B311

Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Weil die Straße zwischenzeitlich komplett gesperrt war, kommt es noch bis in die Mittagsstunden zu Verzögerungen.

