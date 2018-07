Cristiano Ronaldo schwitzt bei Fitness-Check für Juventus Turin

Zahlreiche Fans begrüßten Ronaldo am Montag. - © Miguel MEDINA / AFP

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat am Montag bei seinem neuen Verein Juventus Turin medizinische Tests absolvieren müssen. Unzählige Fans bejubelten den Top-Kicker bei seiner Ankunft. Juve gab indes via Twitter Einblick in die Fitness-Checks.