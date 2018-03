Crowdfunding: Bergwacht Bad Reichenhall geht neuen Finanzierungsweg

Konkret geht es in Bad Reichenhall um den Bau von drei zusätzlichen Garagen und einem Carport mit drei Stellplätzen an der 2012 errichteten Bergrettungswache. Die Stadt hat dazu bereits die Baugenehmigung erteilt, berichtet das bayerische Rote Kreuz (BRK) am Freitag in einer Aussendung. Aufgrund ihres zentralen Standorts im Grenzgebiet hält die Bergwacht in Bad Reichenhall mittlerweile auch Spezial-Ausrüstung zur Canyon-Rettung, große Lawineneinsätze und zur Wartung der alpinen Digitalfunk-Masten bereit und muss einen zusätzlichen Mannschaftswagen unterbringen. Der Ausbau ist also dringend notwendig.

In Salzburg wie in Bayern: Ehrenamtliche finanzieren sich über Spenden

Ähnlich wie in Salzburg die Berg-, Wasser- oder Höhlenrettung finanziert sich auch die bayerische Organisation zum größten Teil durch Spenden. Wie Markus Gewolf von der Salzburger Wasserrettung im Gespräch mit SALZBURG24 erklärt, müssen die Ortsstellen im Land Salzburg selbst für ihre Ausrüstung und die Erhaltung der Wache aufkommen. Einen kleinen Teil gebe es zwar aus öffentlicher Hand vom sogenannten Salzburger Rettungsschilling zugeschossen: “Dieser wird über einen Prozentschlüssel auf die Organisationen aufgeteilt.” Für größere Investitionen sei man auf Zuwendungen von Privatpersonen angewiesen.

In Salzburg geht man dafür bislang den eher traditionellen Weg von Haussammlungen und Festen. Eine überregionale Crowdfunding-Aktion, wie es die Bergwacht in Bad Reichenhall nun in Angriff nimmt, habe es in Salzburg bislang noch nicht gegeben. “Uns helfen auch sehr kleine Beträge weiter – wichtig ist einfach, dass sehr viele Leute mitmachen”, erklärt deren Bereitschaftsleiter Stefan Strecker in der BRK-Aussendung.

Crowdfunding-Aktion soll 20.000 Euro bringen

Am 13. Juni wird sich zeigen, ob dieser neue Weg zum Erfolg führt. Bis dahin sollen 20.000 Euro auf das Konto der Bergwacht eingegangen sein.