Crutchlow siegte in turbulentem MotoGP-Lauf von Argentinien

Cal Crutchlow holte sich mit dem Sieg die WM-Führung - © APA (AFP)

Honda-Pilot Cal Crutchlow hat den Argentinien-Grand-Prix in Termas de Rio Hondo in der MotoGP gewonnen. Der Brite setzte sich am Sonntag gegen den Franzosen Johann Zarco (Yamaha) und den Spanier Alex Rins (Suzuki) durch und holte sich die WM-Führung. Erste Punkte in der diesjährigen WM gab es für KTM, der Brite Bradley Smith kam auf Rang elf, der Spanier Pol Espargaro schied aus.