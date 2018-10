Bayern: CSU führt nach Landtagswahl erste Sondierungsgespräche

Ministerpräsident Söder will ein bürgerliches Bündnis - © APA (dpa)

Drei Tage nach der Landtagswahl in Bayern will die CSU am Mittwoch Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern führen. Am Vormittag (12 Uhr) ist ein erstes Gespräch mit dem erklärten Wunschkoalitionspartner Freie Wähler geplant. Am Nachmittag (14 Uhr) will sich die CSU mit Vertretern der Grünen treffen.