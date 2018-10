CSU-Präsidium für Koalitionsverhandlungen mit Freien Wählern

Gespräche für das erste "schwarz-orange" Bündnis sind in Planung - © APA/dpa

Nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag will die CSU Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. Das beschloss das Präsidium der Christsozialen einstimmig am Donnerstag in einer Telefonschaltung, wie die Deutsche Presse-Agentur in München aus Teilnehmerkreisen erfuhr.