Cyberkriminelle zielen vorrangig auf “Schwachstelle Mensch”

“Großflächige automatisierte Attacken sind für Cyberkriminelle immer noch erschreckend effizient. Die Gründe dafür sind die unzureichenden Cyber-Security-Strategien in Österreichs Unternehmen”, heißt es in einem Bericht über Internetsicherheit des Beratungsunternehmens KPMG. An erster Stelle zielen die Angreifer auf die “Schwachstelle Mensch”.