Cybermobbing: Salzburger Lehrling auf Facebook bloßgestellt

Das Video macht auf Facebook & Co die Runde (Symbolbild). - © APA/Helmut Fohringer /Archiv

Ein Video, in dem ein Lehrling beim Nachfüllen von Wasserwaagen gezeigt und bloßgestellt wird, macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Bei der Salzburger Firma Brandl Bau ist man darüber im Bilde, das Video zieht dennoch Kreise auf Facebook & Co.