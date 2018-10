Dachstuhl-Vollbrand in Gilgenberg

Bei dem Dachstuhlbrand war die Feuerwehr gefordert. - © Pressefoto Scharinger

In der Nacht auf Dienstag fing aus bislang ungeklärter Ursache ein Dachstuhl in Gilgenberg (Bezirk Braunau am Inn) Feuer. Aufgrund des starken Windes gestalteten sich die Löscharbeiten der Einsatzkräfte als schwierig. Die Feuerwehr hat Alarmstufe 2 ausgelöst.