Dadic verpasste Siebenkampf-ÖR in Ratingen um vier Punkte

Die Oberösterreicherin kam auf 6.413 Punkte - © APA (dpa)

Ivona Dadic hat als Zweite beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen einen neuen österreichischen Rekord im Siebenkampf nur knapp verpasst. Die Oberösterreicherin kam auf 6.413 Punkte, die von ihr gehaltene Bestmarke steht seit der WM im Vorjahr in London bei 6.417. Der Sieg ging mit 6.549 Zählern an die Deutsche Carolin Schäfer, Karin Strametz wurde mit persönlicher Bestleistung von 5.864 Achte.