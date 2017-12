Dämmerungseinbrecher machen Irrsdorf unsicher

Zwei Einbrüche innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich in Irrsdorf. (Themenbild) - © APA/Pfarrhofer/Archiv

Zwei Mal wurde in Irrsdorf in der Gemeinde Straßwalchen (Flachgau) in den Abendstunden am Heiligen Abend eingebrochen. Zumindest beim zweiten Einbruch nahmen die Unbekannten zahlreiche Gegenstände mit.