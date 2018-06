Dänemark will gegen Australien Achtelfinaleinzug fixieren

Yussuf Poulsen will weitere Tore schießen - © APA (AFP)

Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Peru hat das dänische Fußball-Team den schnellstmöglichen Aufstieg ins WM-Achtelfinale im Visier. Dieser soll am Donnerstag (14.00 Uhr MESZ) in Samara mit einem Erfolg über Australien fixiert werden. Dafür bedarf es aber laut Christian Eriksen einer Steigerung. “Gegen Peru waren wir mit Sicherheit noch nicht in Bestform”, betonte der Tottenham-Legionär.