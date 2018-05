Dänischer Maler Per Kirkeby 79-jährig gestorben

Kirkeby galt als bedeutender Gegenwartskünstler - © APA (Archiv/dpa)

Der dänische Maler und Bildhauer Per Kirkeby ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er sei am Mittwochnachmittag friedlich eingeschlafen, bestätigte seine Familie der Zeitung “Politiken”. Kirkeby galt als bedeutendster Vertreter der dänischen Gegenwartskunst. International erregte Kirkeby vor allem in Deutschland Aufmerksamkeit, er stellte aber auch in London und New York aus.