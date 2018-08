Dänischer Motorradfahrer im Pinzgau tödlich verunglückt

Laut Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle - © APA (Webpic)

Ein Motorradfahrer aus Dänemark ist am Montag auf der Felbertauernstraße im Pinzgau tödlich verunglückt. Der 42-Jährige war mit vier dänischen Bikern von Mittersill kommend bergwärts unterwegs. In einer scharfen Linkskurve stürzten er und ein 25-jähriges Mitglied der Gruppe unabhängig voneinander, wie die Polizei informierte. Der ältere Biker starb an der Unfallstelle, der jüngere wurde verletzt.