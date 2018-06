Daimler-Rückruf – In Österreich 18.000 Fahrzeuge betroffen

Pflichtrückruf für Hunderttausende Diesel von Daimler - © APA (dpa)

Nach aktuellem Stand sind in Österreich vom Daimler-Fahrzeugrückruf 18.000 Pkw und Transporter betroffen. Das teilte ein Sprecher von Mercedes-Benz Österreich am Mittwoch nach APA-Anfrage mit. “Ein Großteil der von dem Rückruf betroffenen Fahrzeuge war bereits in der freiwilligen Servicemaßnahme eingeplant”, so der Unternehmenssprecher.