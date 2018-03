Daimler und BMW machen Carsharing-Fusion perfekt

Zusammenlegung von DriveNow und Car2Go - © APA (dpa)

BMW und Daimler haben sich nach langen Verhandlungen auf eine Fusion ihrer Carsharing-Töchter DriveNow und Car2Go geeinigt. Sie sollen jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, wie die beiden deutschen Autobauer am Mittwoch mitteilten. Im Carsharing haben die beiden Unternehmen zusammen 20.000 Fahrzeuge und zählen mehr als vier Millionen Kunden in 31 Städten weltweit.