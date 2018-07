Dammbruch in Laos: Helfer von Höhle in Thailand retten Baby

Eine Gruppe von 14 Menschen war am Montag auf einen Hügel geflüchtet. - © AFP PHOTO/Thai Rescue Team

Eine spektakuläre Rettung nach der nächsten: Freiwillige Helfer, die in Thailand an der Bergung des Fußballteams aus einer Höhle beteiligt waren, haben in Laos ein vier Monate altes Baby vor den Wassermassen des gebrochenen Staudamms gerettet. Ein am Freitag im Internet veröffentlichtes Video zeigte, wie sie den kleinen, halbnackten Buben vorsichtig durch das hüfthohe, schlammige Wasser tragen.