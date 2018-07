Der Autor wird im September zum Festredner - © APA (dpa)

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann wird bei der Eröffnung des diesjährigen Internationalen Brucknerfests in Linz am 9. September die Festrede halten. In Anlehnung an das Motto “Was Du ererbt von Deinen Vätern” spricht der Autor zum Thema “Tradition”. Gleichzeitig wird an dem Tag auch die neue Orgel im Brucknerhaus eingeweiht.