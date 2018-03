“Dantons Tod” in der Staatsoper: Die Mächtigen verstehen

"Dantons Tod" läuft in der Wiener Staatsoper - © APA (Hochmuth)

Nach der “Dame” im Theater an der Wien, war am Samstag Zeit für “Dantons Tod” in der Wiener Staatsoper – als geplantes Höhepunktdoppel zum 100. Geburtstag von Gottfried von Einem. Nachdem die Kollegen an der Wien zuvor mit dem beliebtesten Stück des 1996 verstorbenen Tonsetzers einen veritablen Erfolg eingefahren hatten, wurde sein Frühwerk im Ring zum soliden Musiktheaterabend.