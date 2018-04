Das erwartet euch heuer bei Live im Park in der Stadt Salzburg

Bei Live im Park gab es bereits im Vorjahr über 50 Veranstaltungen im Salzburger Volksgarten. Heuer möchte das Jugendbüro der Stadt Salzburg noch einen draufsetzen und neben dem Volksgarten auch den Salzachsee, den Baron-Schwarz-Park, Volksgarten und Kurgarten Mirabell mit Events bespielen. Ausgangspunkt für alle Aktivitäten bleibt dabei weiterhin der Volksgarten, in dem ab Freitag den ganzen Sommer über wieder der Salzbeach zum Verweilen einlädt.

Auch Feuerwehr und Polizei mit Aktionen bei Live im Park

“Wir möchten den unterschiedlichen Jugendkulturen eine Plattform bieten, um sich zu präsentieren”, so Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) bei einem Pressegespräch am Dienstag. Entsprechend abwechslungsreich soll das Angebot werden: Ab 25. Juli finden Musik, Sport, Kunst und Kino ebenso Platz in den städtischen Parks, wie spannende Aktionen der Salzburger Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei Live im Park steht dabei jede Woche unter einem eigenen Motto, was sich vor allem in den musikalischen Darbietungen wiederspiegelt:

25.07. bis 29.07.: Alternative Rock im Volksgarten

01.08. bis 05.08.: Girls‘ Week im Volksgarten

08.08. bis 12.08.: Funk im Volksgarten

12.08. bis 17.08.: Skate/Surf im Baron-Schwarz-Park

24.08. bis 26.08.: Balkan im Lehener Park

31.08. bis 02.09.: Collection of Cultures im Kurgarten Mirabell

08.09.: Abschluss-Event am Salzachsee

Workshops und Familien-Sonntag in den Parks

Auch abseits der Musik wird viel geboten. Jeden Donnerstag können sich Besucher beim Kanupolo oder Stand-Up-Paddling im Teich im Volksgarten austoben. Die Teilnahme an den Workshops ist dabei kostenlos, eine Voranmeldung ist ebenfalls nicht nötig. Neu ist heuer auch, dass der Sonntag für Familien-Veranstaltungen genutzt wird: “Wir bieten jungen Familien ein gemütliches Programm, bei dem sie Musik genießen und selbst sporteln können”, gab Veronika Horn, Jugendbeauftragte der Stadt Salzburg beim Pressegespräch am Dienstag an.

Public Viewing zu WM-Spielen in Salzburg?

Unter dem Namen Live im Park fand zur Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2016 das Public Viewing in der Stadt Salzburg statt. Seit dem letzten Jahr dient der Name den zahlreichen Veranstaltungen in den Parks. Ein gemeinsames Mitverfolgen der WM-Spiele ist für heuer nicht geplant, zu besonders spannenden Matches kann aber “kurzfristig ein Public Viewing installiert werden”, so Jochen Höfferer, Marketing-Leiter des Magistrats.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass bei all den Outdoor-Veranstaltungen auch das Wetter in Salzburg entsprechend mitspielt.