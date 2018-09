“Das ging voll in die Dose, Herr Rangnick!”: Deutsche Pressestimmen zum “Bullen-Derby”

“BILD”: “Das war ja fast schon Dosenschießen! Leipzig verliert das Duell der Red-Bull-Klubs 2:3 gegen Salzburg. Kassiert damit als einziger der 7 deutschen Europapokal-Klubs eine Auftakt-Pleite. Vorm Spiel glauben viele, dass der Favorit aus der Bundesliga den Sieg geschenkt bekommt. Falsch! Weil die Ösis einen 4-minütigen Energieschub haben – und ganz spät noch mal zurück kommen.”

“Kicker”: “RB Leipzig verpatzte den Auftakt in die Gruppenphase der Europa League durch eine schmerzhafte 2:3-Niederlage gegen den Schwesterklub RB Salzburg. Dabei enttäuschten die Sachsen lange Zeit mit einem pomadigen Auftritt gegen sehr präsente und spielfreudige Österreicher.”

“Sport1”: RB Leipzig hat sich im Dosenduell gegen den kleinen Bruder FC Salzburg kräftig verschluckt. Der Bundesligist verlor zum Start der Gruppenphase in der Europa League nach einer lange Zeit schwachen Vorstellung 2:3 (0:2) und steht in der Gruppe B gleich unter Druck.”

“Sportschau”: “RB Leipzig hat das direkte Duell der Red-Bull-Klubs in der Europa League verloren. Gegen den früheren Partnerklub aus Salzburg unterlag der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend (20.09.2018) daheim mit 2:3 (0:2) und zeigte dabei vor allem in Hälfte eins eine ganz schwache Leistung.”

“ran.de”: “Verkehrte Welt im Bullenreich: RB Leipzig hat sich im Dosenduell gegen den kleinen Bruder Red Bull Salzburg kräftig verschluckt. Der Fußball-Bundesligist verlor zum Start der Gruppenphase in der Europa League nach einer lange Zeit schwachen Vorstellung 2:3 (0:2) und steht in der Gruppe B gleich unter Druck.”

“n-tv”: “Im Europa-League-Duell der Red-Bull-Klubs spielt RB Leipzig schlecht und zeigt wenig Einsatz. Besonderes Drama: Trainer Ralf Rangnick wird mit dem Fußball geschlagen, den er in seiner Zeit beim FC Salzburg dort einstudierte.”