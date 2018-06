Das ist Alltag im Rettungsauto: Facebook-Video aus Niederösterreich wird Klickhit

„Wenn die Heimfahrt zur Dienststelle mal etwas länger dauert“, so kommentiert das Rote Kreuz St. Peter an der Au ihren neuesten Video-Clou auf Facebook. Spaß daran dürften wohl zahlreiche Netz-User gefunden haben. Der Clip, in dem zwei Rettungssanitäter zu „Erwin & Edwin feat. ALIX“ abrocken, zählte innerhalb von wenigen Tagen rund 66.000 Aufrufe. “Willst auch DU ein Teil unseres dynamischen Teams beim Roten Kreuz St. Peter werden, melde dich bei uns auf FB, oder schau persönlich vorbei”, heißt es in dem Post weiter.