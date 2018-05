Das ist der Fahrplan der neuen Regierung

Am Freitag haben ÖVP, Grüne und NEOS das Koalitionsabkommen für die Jahre 2018 bis 2023 präsentiert. In zehn Verhandlungsrunden wurde ein 80 Seiten starkes Regierungsprogramm erstellt, unterzeichnet wird der Koalitionsvertrag von den künftigen Regierungsmitgliedern am Montagvormittag im Chiemseehof.

Die designierten Regierungsmitglieder stellen sich dann am 11. Juni im Rathaus einem Hearing der neugewählten Landtagsabgeordneten, die Angelobung der neuen Regierung folgt am 13. Juni.

Schwaiger und Stöckl weiter dabei

Fünf der sieben Regierungssitze stellt der Wahlsieger, die ÖVP. Angeführt wir die Dreierkoalition vom alten, neuen Landeshauptmann, Wilfried Haslauer (ÖVP). “Wir haben bei unserem Team eine gute Mischung aus Erfahrung und Erneuerung gewählt”, erklärte Haslauer bei einer Pressekonferenz nach dem Parteipräsidium. In seine zweite Regierungsperiode geht Finanz- und Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP), ebenso weiter auf der Regierungsbank findet sich ÖVP-Landesrat Josef „Sepp“ Schwaiger wieder.

Überraschung Schnöll

Neu im Regierungsteam ist Stefan Schnöll. Er wird als jüngster Landesrat in der Geschichte von Salzburg Platz auf der Regierungsbank Platz nehmen. Die zweite Überraschung im Regierungsteam der ÖVP gelang Halsauer mit der Präsentation von Maria Hutter, die als neue Landesrätin für Bildung Teil der Regierung sein wird.

Schellhorn bleibt für die Grünen

Als einziger Grüner zieht der neue Landessprecher Heinrich Schellhorn in die Regierung ein. Schellhorn hatte erst am Sonntag die Agenden als Landessprecher der Grünen von Astrid Rössler übernommen. Der 57-Jährige ist damit der einzige Grüne, der aus der letzten Landesregierung überbleibt. Schellhorn behält das Sozialressort und übernimmt dazu die Agenden für Umwelt- und Klimaschutz und Energie.

Neues Gesicht für die NEOS

Erstmals in der Landesregierung vertreten sind auch die NEOS. Für sich auf der Regierungsbank Platz nehmen wird Andrea Klambauer. Die 41-Jährige ist ein politisch noch unbeschriebenes Blatt. Sie wird Landesrätin für Wohnbau, Wissenschaft, Integration und Kinderbetreuung.

Bildung wichtiges Thema

Die neue Regierung will sich an drei Grundprinzipien halten. So schreibt man sich umfassende Nachhaltigkeit auf die Fahnen, ebenso will man mit größtmöglicher Transparenz agieren. Auch will man eine Politik ohne neue Schulden machen, zudem ist ein vollständiger Abbau der Landesschulden bis 2042 das Ziel.

Die neue Landesregierung will die bestmögliche Bildung für Kinder und Jugendliche garantieren. Salzburg soll das lehrlingsfreundliche Bundesland Österreich werden, wie es im Koalitionsvertrag heißt.

Verbesserung des Verkehrs angedacht

Ebenfalls ein wichtiges Thema ist der Verkehr. Eine Straßensanierungsoffensive ist ebenso angedacht sowie eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs.

Pflege wird immer wichtiger

Auch die älter werdende Gesellschaft wird im Koalitionsvertrag thematisiert. So steigt die Bedeutung von Pflege, Gesundheit und Barrierefreiheit. Durch gezielte Maßnahmen wolle man neben der institutionellen Pflege auch die Pflege zu Hause weiter ermöglichen. Die neue Regierung sieht es als ihren Auftrag, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung zu garantieren.

Ortskernbelebung als Ziel

Auch die Regionen sollen weiter gestärkt werden. Die Regierung sieht es als „politische Verantwortung“ Themen wie unter anderem eine Ortskernbelebung, Kinderbetreuung oder flächendeckende Versorgung anzugehen.