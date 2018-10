Das ist der ÖFB-Kader für Nordirland und Dänemark

Die ÖFB-Auswahl trifft am 12. Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion im Rahmen der Nations League auf Nordirland und absolviert vier Tage später in Herning ein Testspiel gegen Dänemark.

Österreich in FIFA-Rangliste zurückgefallen

Das österreichische Fußball-Nationalteam ist in der FIFA-Weltrangliste um einen Platz zurückgefallen. Die ÖFB-Auswahl rangiert nach dem Testspiel-Sieg gegen Schweden (2:0) und der Auftaktniederlage in der Nations League in Bosnien-Herzegowina (0:1) nun auf Position 24. An der Spitze schloss Belgien zu Weltmeister Frankreich auf. Beide Teams liegen nun ex aequo voran.

Das ist der aktuelle ÖFB-Teamkader