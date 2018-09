Das Kaisers Geburtstagsball im Schloss Kleßheim

Franz Genspichler und Andrea Huber luden zum Kaiserball. - © Vogl-Perspektive.at

Es war schon sehr pompös, was sich am Donnerstag im Schloss Kleßheim in Wals-Siezenheim (Flachgau) zutrug: Kutschen, flankiert durch das Dragonerregiment, brachten die Gäste, durch den Schlosspark zum Eingang und alle Beteiligten waren stilgerecht in alte Roben gewandet. Wer nun glaubt es wurde ein Film gedreht, der irrt. Salzburgs Triangelwirt Franz Gensbichler und Fischerwirtin Andrea Huber luden anlässlich ihrer gemeinsamen 50. Geburtstage zum Kaiserball.