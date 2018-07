Das Stau-Wochenende hat begonnen

In Österreich, Zentral- und Norddeutschland, in Ungarn, Polen sowie Tschechien sind bereits Ferien. Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen Hollands dürfte es auf Österreichs Straßen am Wochenende wieder dicht werden. Hotspots sind die Tauernautobahn (A10) und die A8 zwischen München und Salzburg.

Auf der A8 in Richtung Salzburg erschweren einige Baustellen die Fahrt in Richtung Süden, bereits längere Wartezeiten gibt es dann wenige Kilometer später beim Grenzübergang zu Österreich und auf der A1 in Salzburg fließt der Verkehr zwischen der Staatsgrenze und dem Autobahnknoten Salzburg nur zäh. Und im Pongau und im Lungau steht man schon bis zu einer halben Stunde.

Weitere Staupunkte in Österreich

Neben der A10 zählen auch die Ostautobahn (14) in Richtung Ungarn, die Pyhrnautobahn (A9) im Bereich der Baustelle vor dem Tunnel Ottsdorf sowie vor dem Gleinalmtunnel, die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und die A13 im Bereich Innsbruck und vor der Grenze zu Italien zu den Hotsports. „Unser Tipp für eine entspannte und sichere Fahrt in den Urlaub: Fahrzeug-Check vor der Abfahrt, ausreichend Pausen bei der Fahrt einplanen und auf Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand achten“, erklärt Christian Ebner vom Asfinag-Verkehrsmanagement.