Das war das Eddy Merckx Classic 2018

Fünf Mal gewann die Radsportlegende Eddy Merckx die Tour de France. Und als ob das nicht genug wäre, legte er noch fünf Siege beim Giro d‘Italia drauf. Nach dieser Radsportlegende, inzwischen ein bekennender Salzburg-Fan, ist das Rennen benannt.

Der Startschuss des Radmarathons erfolgte am Sonntag um 8.00 Uhr beim Fuschlseebad. Die drei Varianten führten über 63, 106 und auf der Langdistanz über 169 Kilometer. Eddy Merckx selbst wird die Trophäe überreichen.

Eddy Merckx: Charity-Fahrt für Wings for Life

Bereits am Samstag fand eine Charity-Ausfahrt für die Wings for Life Stiftung statt. Die Ausfahrt führte die Teilnehmer auch erstmals über den Salzburgring, wo so richtig aufs Gas gedrückt wurde.