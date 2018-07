Das war das Electric Love Festival 2018: Alle Bilder

Die Veranstalter blicken am Sonntag in einem ersten Resümee zufrieden auf ein gelungenes Electric Love 2018 zurück: “An der einen oder anderen Stelle musste zwar in Bezug auf die Parkflächen, aufgrund anhaltender Regenfälle am Mittwoch, Donnerstag und Freitag improvisiert werden, aber das eingespielte Team von Veranstalter, Behörde und örtlichen Vereinen hat die Situation bravourös gemeistert. Für das ganze Team war es sehr traurig, dass die ersten Tage das Wetter so mies war, aber es war dafür beeindruckend und fast schon rührend zu sehen, wie unsere Festivalgäste zu Armin van Buuren und Marshmello in strömendem Regen so ausgelassen gefeiert haben.”

Der Sonntag stand schließlich im Zeichen der großen Abreise. In der kommenden Woche wird das Festivalgelände komplett geräumt. Mit 4. bis 6. Juli 2019 steht auch der Termin für das kommende Electric Love Festival bereits.