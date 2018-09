Das war der Welttag der Ersten Hilfe in Salzburg

Unter dem Motto “Erste Hilfe läuft” gaben zahlreiche Freiwillige wichtige Tipps. Startpunkt war in St. Kolomann, dann ging es über Scheffau, Golling und Kuchl bis nach Bad Vigaun. Eine zweite Gruppe startete in Rif und lief über Puch nach Oberalm; eine dritte Gruppe lief von Gaissau nach Adnet und Hallein.

Auch Landesrettungskommandant Anton Holzer war dabei: “Ich freue mich, ein Teil einer solchen Aktion sein zu können – Erste Hilfe ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen ist es toll, dass so viele Aktionen im Land stattfinden.”

Erste-Hilfe-Training beim Roten Kreuz

Auch in der Stadt Salzburg wurden Interessierte eingeladen, in der Dienststelle in der Sterneckstraße an einem kostenlosen Erste-Hilfe-Training teilzunehmen. So standen hier Themen wie Herzdruckmassage, das Versorgen einer starken Blutung und die Ausführung von den Erste-Hilfe-Basismaßnahmen am Programm.

Offene Dienststelle in St. Michael im Lungau

Von 10 Uhr bis 12 Uhr konnten interessierte Lungauer die Rotkreuz-Dienststelle St. Michael besichtigen. Außerdem gab es am Vormittag Vorführungen der hiesigen Jugendgruppe und der Aktivgruppe Lungau, die unter dem Motto „Erste Hilfe ist einfach“ zeigten, dass wirklich jeder Erste Hilfe leisten kann.

Pongau: Erste Hilfe im Pongau

Auch im Pongau gab es für Interessierte die Möglichkeit, an Erste-Hilfe-Trainings teilzunehmen. Hier wurde in Werfen, Schwarzach und St. Johann gezeigt, wie einfach man in Notsituationen helfen kann.