Das war die Austrian Squash Challenge 2018 in Salzburg

Der Triumph in Salzburg ist Fullers zweiter Sieg auf der PSA-Tour. Die Austrian Squash Challenge ist der einzige Stopp in Österreich mit Weltcuppunkten. “Das ist eines meiner Lieblingsturniere, denn der Glaskasten im Einkaufszentrum in einmalig. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung in dieser Woche”, freut sich Fuller.

Rehmann: “Squash Challenge wird größer”

Die zahlreichen Zuschauer bekamen in den vergangenen Tagen spektakuläre und atemberaubende Ballwechsel der weltbesten Squash-Spieler am Theaterplatz im Europark geboten. “Die Squash Challenge wird jedes Jahr ein bisschen größer”, freute sich Organisator und Vorjahressieger Aqeel Rehmann im S24-Gespräch, der heuer im Halbfinale ausschied. “Ich hätte natürlich selbst gern im Finale gespielt, bin aber trotzdem sehr zufrieden mit dem gesamten Ablauf.”

Zusammenarbeit mit Salzburger Schulen

In der ersten Woche lag der Fokus der Austrian Squash Challenge auf den “Kids&School Days” und den Landesmeisterschaften. Drei Tage lang wurden Kinder und Jugendliche spielerisch an den Sport herangeführt. “Es wird mehr Squash in Salzburg gespielt”, meint Rehmann, der verstärkt mit Schulen zusammenarbeiten will.

Beim Promi-Turnier setzte sich übrigens Seriensieger Andreas Goldberger bei den Herren und Ex-Tennisspielerin Sandra Klemenschits bei den Damen durch.