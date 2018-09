Das war die Flachauer Dorfgaudi

Am Freitag nahmen die Salzburger Landtagsabgeordnete Elisabeth Huber und der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter (beide ÖVP) den traditionellen Bieranstich zum Festauftakt vor. Für viel Schwung und beste Dorfgaudi Stimmung sorgten Nordwand, Melissa Naschenweng, DJ Matty Valentino und Daniel Düsenflitz. Am Samstag heizten dann die temperamentvollen Wuidara Pistols und Schlagerqueen Petra Frey dem Publikum so richtig ein. Weiters sorgten DJ Matty Valentino und Daniel Düsenflitz für großartige Stimmung, bei der mittlerweile kultigen Flachauer Dorfgaudi.